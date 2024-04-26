Суд обрав запобіжний захід Сольському

Справа Сольського

Нагадаємо, що 23 квітня, Національне антикорупційне бюро оголосили підозру чинному міністру. Він міг брати участь у незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн гривень.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Крім Сольського, в організації схеми заволодіння державною землею могли також брати участь посадові особи органів Держгеокадастру та так звані "куратори", які контролювали діяльністю цих органів.

Як повідомляли правоохоронці, у період з 2017 по 2021 рік підозрювані могли заволодіти земельними ділянками площею 2 493 га (загалом було 1250 земельних ділянок). Їхня вартість - понад 291 млн гривень.

Після чого, 24 квітня, прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна розповіла, що прокурори під час судового засідання проситимуть у судді відправити Сольського до СІЗО. При цьому для міністра хотіли передбачити можливість внесення застави.

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