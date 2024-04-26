UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд обрав запобіжний захід Сольському

Фото: Микола Сольський, міністр аграрної політики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту, але із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тисяч гривень, яка може буде внесена або самим підозрюваним, або іншою особою.

У разі внесення застави, на Сольського будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, а саме:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати межі Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Зазначимо, що прокурори просили призначити заставу Сольському у розмірі понад 200 млн грн.

 

Справа Сольського

Нагадаємо, що 23 квітня, Національне антикорупційне бюро оголосили підозру чинному міністру. Він міг брати участь у незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн гривень.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Крім Сольського, в організації схеми заволодіння державною землею могли також брати участь посадові особи органів Держгеокадастру та так звані "куратори", які контролювали діяльністю цих органів.

Як повідомляли правоохоронці, у період з 2017 по 2021 рік підозрювані могли заволодіти земельними ділянками площею 2 493 га (загалом було 1250 земельних ділянок). Їхня вартість - понад 291 млн гривень.

Після чого, 24 квітня, прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна розповіла, що прокурори під час судового засідання проситимуть у судді відправити Сольського до СІЗО. При цьому для міністра хотіли передбачити можливість внесення застави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політикиМикола СольськийСудЗапобіжний захід