Суд избрал меру пресечения полякам, избившим украинскую пару во Вроцлаве

Прокуратура квалифицировала нападение как хулиганство, совершенное на почве национальной розни. Задержания состоялись в понедельник вечером, однако во время допроса ни один из подозреваемых вины не признал.

В деле фигурируют:

45-летний Адам С. - обвинен в нападении и насилии по национальному признаку. Из-за рецидива ему грозит до 7,5 лет лишения свободы . От дачи показаний он отказался.

. От дачи показаний он отказался. 27-летний Томаш М. - подозреваемый в нападении и насилии по национальному признаку. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Третьего участника нападения правоохранители все еще разыскивают.

Как разворачивался конфликт

По словам прокурора Ленцкой, столкновение длилось несколько минут. Нападение началось внутри магазина, после чего участники событий переместились на улицу.

Запись, ранее распространившаяся в сети, отображает только завершающую часть инцидента. Полиция изъяла камеры наблюдения из помещения магазина, чтобы воспроизвести полную хронологию событий.

"Появившееся в интернете видео является последней частью этого инцидента. Полиция и прокуратура изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, и у нас будет возможность хронологически установить, как именно развивались события", - сказал прокурор.

В то же время защитник Адама С. утверждает, что спор якобы возник на бытовой почве и не связан с национальностью потерпевших.