Суд избрал меру пресечения полякам, избившим украинскую пару во Вроцлаве

В польском Вроцлаве суд взял под стражу на три месяца двух мужчин, подозреваемых в нападении на украинскую пару. Задержанным грозит длительный срок заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Прокуратура квалифицировала нападение как хулиганство, совершенное на почве национальной розни. Задержания состоялись в понедельник вечером, однако во время допроса ни один из подозреваемых вины не признал.
В деле фигурируют:
Третьего участника нападения правоохранители все еще разыскивают.
По словам прокурора Ленцкой, столкновение длилось несколько минут. Нападение началось внутри магазина, после чего участники событий переместились на улицу.
Запись, ранее распространившаяся в сети, отображает только завершающую часть инцидента. Полиция изъяла камеры наблюдения из помещения магазина, чтобы воспроизвести полную хронологию событий.
"Появившееся в интернете видео является последней частью этого инцидента. Полиция и прокуратура изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, и у нас будет возможность хронологически установить, как именно развивались события", - сказал прокурор.
В то же время защитник Адама С. утверждает, что спор якобы возник на бытовой почве и не связан с национальностью потерпевших.
Ранее, 27 июля, стало известно о нападении во Вроцлаве, где трое молодых людей жестоко избили девушку и ее парня.
По информации СМИ и сообщениям в социальных сетях, пострадавшие являются украинцами. Уже в тот же день польские правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении.