Суд обрав запобіжний захід полякам, які побили українську пару у Вроцлаві

У польському Вроцлаві суд взяв під варту на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару. Затриманим загрожує тривалий термін ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Прокуратура кваліфікувала напад як хуліганство, вчинене на ґрунті національної ворожнечі. Затримання відбулися в понеділок увечері, проте під час допиту жоден із підозрюваних провини не визнав.
У справі фігурують:
Третього учасника нападу правоохоронці все ще розшукують.
За словами прокурора Ленцької, сутичка тривала кілька хвилин. Напад розпочався всередині магазину, після чого учасники подій перемістилися на вулицю.
Запис, який раніше поширився в мережі, відображає лише завершальну частину інциденту. Наразі поліція вилучила камери спостереження з приміщення магазину, щоб відтворити повну хронологію подій.
"Відео, яке з’явилося в інтернеті, є останньою частиною цього інциденту. Поліція та прокуратура вилучили записи з камер відеоспостереження магазину, і ми матимемо можливість хронологічно встановити, як саме розвивалися події", - сказав прокурор.
Водночас захисник Адама С.стверджує, що суперечка нібито виникла на побутовому ґрунті та не пов’язана з національністю потерпілих.
Раніше, 27 липня, стало відомо про напад у Вроцлаві, де троє молодиків жорстоко побили дівчину та її хлопця.
За інформацією ЗМІ та дописами в соціальних мережах, постраждалі є українцями. Вже того ж дня польські правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі.