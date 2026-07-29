Суд обрав запобіжний захід полякам, які побили українську пару у Вроцлаві

Прокуратура кваліфікувала напад як хуліганство, вчинене на ґрунті національної ворожнечі. Затримання відбулися в понеділок увечері, проте під час допиту жоден із підозрюваних провини не визнав.

У справі фігурують:

45-річний Адам С. - звинувачений у нападі та насильстві за національною ознакою. Через рецидив йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі . Від дачі свідчень він відмовився.

. Від дачі свідчень він відмовився. 27-річний Томаш М. - підозрюваний у нападі та насильстві за національною ознакою. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Третього учасника нападу правоохоронці все ще розшукують.

Як розгортався конфлікт

За словами прокурора Ленцької, сутичка тривала кілька хвилин. Напад розпочався всередині магазину, після чого учасники подій перемістилися на вулицю.

Запис, який раніше поширився в мережі, відображає лише завершальну частину інциденту. Наразі поліція вилучила камери спостереження з приміщення магазину, щоб відтворити повну хронологію подій.

"Відео, яке з’явилося в інтернеті, є останньою частиною цього інциденту. Поліція та прокуратура вилучили записи з камер відеоспостереження магазину, і ми матимемо можливість хронологічно встановити, як саме розвивалися події", - сказав прокурор.

Водночас захисник Адама С.стверджує, що суперечка нібито виникла на побутовому ґрунті та не пов’язана з національністю потерпілих.