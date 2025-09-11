Суд избрал меру пресечения крупнейшей застройщице Киева

Бенефициарной владелице Stolitsa Group Владиславе Молчановой избрали меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Ходатайство удовлетворить частично, применить к подозреваемой Молчановой Владиславе Борисовной меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн гривен, которая может быть внесена как самой подозреваемой, так и другим физическим или юридическим лицом", - заявил судья.

Дело о завладении землей

Напомним, 6 сентября стало известно, что НАБУ и САП раскрыли схему завладения и легализации 18 га государственной земли стоимостью более 160 млн гривен.

Как выяснили правоохранители, в схеме участвовали экс-нардеп от "Партии регионов", два его подконтрольных лица, столичная застройщица и бывший руководитель областного Госгеокадастра.

Весной 2021 года, в ходе конфликта за контроль над оптовым рынком под Киевом, застройщица через чиновников оформила участок в аренду на свое общество.

Часть земли затем передали девяти лицам и продали связанным с застройщицей компаниям.

Экс-нардеп и застройщица подписали меморандум о совместном использовании земли, а его доверенное лицо стало бенефициаром компаний-владельцев участков.

Дальнейшим распоряжением земли помешал арест по ходатайству САП.