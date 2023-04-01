Суд избрал меру пресечения митрополиту Павлу, - СМИ

Шевченковский районный суд в Киеве, вероятно, избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде домашнего ареста на 60 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на союз православных журналистов в Telegram .

Как отмечают в союзе православных журналистов, согласно решению суда, митрополит Павел также обязан носить электронный браслет и не может общаться с верующими. Такую информацию также публикует ряд украинских СМИ.

"Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел - ред.) решил оправдывать агрессию РФ, будучи наместником Киево-Печерской лавры путем общения с прихожанами монастыря", - заявлял прокурор, предъявляя обвинение подозреваемому.

В то же время в Киевской областной прокуратуре сообщили РБК-Украина, что суд все еще рассматривает ходатайство о мере пресечения митрополиту Павлу и решений не объявлял.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 апреля, Служба безопасности Украины предъявила подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводили обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение пересмотрели, суд состоялся сегодня вечером.