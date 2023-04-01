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Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу, - ЗМІ

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Субота 01 квітня 2023 20:40
Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу, - ЗМІ Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шевченківський районний суд у Києві, ймовірно, обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілку православних журналістів у Telegram.

Як зазначають у спілці православних журналістів, згідно з рішенням суду, митрополит Павло також зобов'язаний носити електронний браслет і не може спілкуватися з віруючими. Таку інформацію також публікує низка українських ЗМІ.

"Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло - ред.) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря", - заявляв прокурор, звинувачуючи підозрюваного.

Водночас у Київській обласній прокуратурі повідомили РБК-Україна, що суд все ще розглядає клопотання про запобіжний захід митрополиту Павлу і рішень не оголошував.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, чи суд відбувся сьогодні ввечері.

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Київ УПЦ МП Суд Запобіжний захід
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