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Митрополиту Павлу не избрали меру пресечения: заседание перенесли

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 16:18
Митрополиту Павлу не избрали меру пресечения: заседание перенесли Фото: митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, во время судебного заседания по делу о митрополите УПЦ МП Павле Лебеде судья принял решение перенести рассмотрение дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По данным издания, судебное заседание по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу перенесли на 3 апреля, из-за ухудшения самочувствия экс-наместника Киево-Печерской Лавры.

Напомним, что сегодня утром РБК-Украина стало известно, что митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. После чего стало известно, что правоохранители направились в его дом на обыски. Позже СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу.

Сам же представитель Московского патриархата заявил, что ему якобы дали домашний арест, а в УПЦ МП утверждают, что Павел сегодня должен быть допрошен.

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