Суд арестовал Мазепу с возможностью залога

Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля. Также для него предусмотрели возможность внесения залога в размере 349 миллионов гривен.

Стоит заметить, что прокуратура просила для Мазепы арест с возможностью залога в размере 700 млн гривен.

Обновлено 22:18

Бизнесмен Игорь Мазепа рассказал, что будет подавать апелляцию на такое решение суда.

Также он отметил, что до понедельника есть время решить, вносить ли ему залог.

Дело Мазепы

Напомним, еще вчера, 18 января, источники РБК-Украина сообщили о том, что на украинско-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу.

Позже в его компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел выехать из страны для того, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

Параллельно с задержанием сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в офисе Concorde Capital.

Как выяснилось позже, Мазепу подозревают в организации схемы незаконного завладения земли Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра.

Одного из сотрудников Госгеокадастра арестовали еще в прошлом месяце, сообщили источники РБК-Украина.

Также сегодня, 19 января, арестовали еще двух фигурантов дела. Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.