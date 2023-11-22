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Суд избрал меру пресечения бывшему главе Госспецсвязи

Киев, Среда 22 ноября 2023 18:01
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Суд избрал меру пресечения бывшему главе Госспецсвязи Фото: Юрий Щиголь, бывший глава Госспецсвязи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд решил избрать меру пресечения экс-главе Государственной службы специальной связи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд также предоставил Щиголю возможность внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Прокурор в ходе заседания рассказал, что у подозреваемого нашли 1,2 миллиона долларов и еще 6,9 биткоина (270 тысяч долларов) на криптокошельке. А также обнаружили 72 тысячи долларов и 82 тысячи евро наличкой.

Дело Щиголя

Напомним, несколько дней назад стало известно, что украинские правоохранители разоблачили преступную схему, в которой было задействовано руководство Государственной службы специальной связи.

Бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору подозревают в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

По данным правоохранителей, Щиголь и Жора разработали схему завладения государственными средствами вместе с владельцем группы компаний.

Для этого они привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретиличтобы обеспечить их победу.

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Суд Госспецсвязи Мера пресечения
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