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Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку

Київ, Середа 22 листопада 2023 18:01
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Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Фото: Юрій Щиголь, колишній голова Держспецзв'язку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд вирішив обрати запобіжний захід екс-главі Державної служби спеціального зв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд також надав Щиголю можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Прокурор під час засідання розповів, що у підозрюваного знайшли 1,2 мільйона доларів та ще 6,9 біткоїна (270 тисяч доларів) на криптогаманці. А також виявили 72 тисячі доларів та 82 тисячі євро готівкою.

Справа Щиголя

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що українські правоохоронці викрили злочинну схему, в якій було задіяно керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень.

За даними правоохоронців, Щиголь та Жора розробили схему заволодіння державними коштами разом з власником групи компаній.

Для цього вони залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили щоб забезпечити їх перемогу.

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