ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Количество жертв возросло втрое: больному на СМА Назарию Гусакову обновили подозрение

11:27 25.03.2026 Ср
2 мин
Количество пострадавших возросло почти втрое
aimg Елена Чупровская
Фото: подозреваемый в псевдосборе на лечение СМА Назарий Гусаков (facebook_com_nazarirazan)

Львовянин, которого подозревают в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА, вернулся в Украину из Италии и получил новое подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.

Миллион на нужды ВСУ - себе? Главе благотворительной организации сообщили о подозрении

Больше пострадавших и большая сумма

Правовая квалификация действий осталась неизменной, однако следствие установило новых пострадавших. Количество пострадавших возросло с 34 до 96 человек, а сумма ущерба - с 1,3 млн грн до 2 млн гривен.

Как действовал Назарий Гусаков

Мужчина организовал сбор средств в социальных сетях и Telegram-каналах. Он заявлял о якобы критической потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА.

Однако, по данным Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот препарат бесплатно - за счет местного бюджета.

Для продвижения кампании использовалась поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров. Деньги собирали через платформы PayPal и BuyMeACoffee.

На что тратил средства

Следствие установило, что собранные деньги могли идти не на лечение. Среди возможных расходов - азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.

Во время обысков изъяли мобильный телефон и флешнакопители. Их исследования продолжаются.

В суд уже направили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте. По условиям меры пресечения, мужчина сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или направления в укрытие во время воздушной тревоги.

Скандал вокруг Назария Гусакова разгорелся после того, как он отказался публично отчитываться о потраченных донатах.

Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что город обеспечивает его препаратом бесплатно.

Журналист Денис Бигус, который ранее поддерживал активиста, заявил о потере доверия. Сам Гусаков отрицает обвинения и утверждает, что тратил средства на реабилитацию и быт.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генпрокурор сма шахраї в Україні
Новости
Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой