Количество жертв возросло втрое: больному на СМА Назарию Гусакову обновили подозрение
Львовянин, которого подозревают в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА, вернулся в Украину из Италии и получил новое подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.
Больше пострадавших и большая сумма
Правовая квалификация действий осталась неизменной, однако следствие установило новых пострадавших. Количество пострадавших возросло с 34 до 96 человек, а сумма ущерба - с 1,3 млн грн до 2 млн гривен.
Как действовал Назарий Гусаков
Мужчина организовал сбор средств в социальных сетях и Telegram-каналах. Он заявлял о якобы критической потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА.
Однако, по данным Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот препарат бесплатно - за счет местного бюджета.
Для продвижения кампании использовалась поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров. Деньги собирали через платформы PayPal и BuyMeACoffee.
На что тратил средства
Следствие установило, что собранные деньги могли идти не на лечение. Среди возможных расходов - азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.
Во время обысков изъяли мобильный телефон и флешнакопители. Их исследования продолжаются.
В суд уже направили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте. По условиям меры пресечения, мужчина сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или направления в укрытие во время воздушной тревоги.
Скандал вокруг Назария Гусакова разгорелся после того, как он отказался публично отчитываться о потраченных донатах.
Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что город обеспечивает его препаратом бесплатно.
Журналист Денис Бигус, который ранее поддерживал активиста, заявил о потере доверия. Сам Гусаков отрицает обвинения и утверждает, что тратил средства на реабилитацию и быт.