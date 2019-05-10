Суд об'єднав п'ять позовів Коломойського щодо ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коломойський просить визнати недійсними договори особистої поруки

Господарський суд Києва об'єднав в одне всі п'ять проваджень, відкритих за позовами екс-акціонера "ПриватБанку" Ігоря Коломойського до Національного банку України та "ПриватБанку" про недійсність договорів особистої поруки. Про це повідомляє агентства "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію НБУ.

За даними НБУ, згідно з рішенням суду від 10 травня, судове засідання за цими позовами відбудеться 20 травня.

За інформацією в Єдиному судовому реєстрі, в одному з позовів Ігор Коломойський просить визнати недійсним договір особистої поруки від 27 травня 2016 року між ним, НБУ та "ПриватБанком".

"ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".