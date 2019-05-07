Суд оголосив перерву в справі про націоналізацію Приватбанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання продовжиться на початку червня в закритому режимі

Господарський суд міста Києва 4 червня продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського до Міністерства фінансів про націоналізацію банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, у процесі оголошено перерву і наступне засідання відбудеться 4 червня в закритому режимі для дотримання банківської таємниці.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія TRIANTAL INVESTMENTS LTD просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "Приватбанку", який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які за станом на 21.12.2016 були власниками акцій.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку".