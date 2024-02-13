Суд Нидерландов запретил экспорт запчастей к самолетам F-35 в Израиль: в чем причина

Суд Нидерландов обязал правительство заблокировать экспорт любых запчастей к истребителям F-35 в Израиль из-за опасений, что они использовались и могут использоваться для нарушения международного права во время войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортированные детали F-35 будут использованы в серьезных нарушениях международного гуманитарного права", - говорится в решении суда.

Апелляционный суд заявил, что у государства есть семь дней на выполнение данного решения. Правительство Нидерландов заявило, что подаст апелляцию в Верховный суд, утверждая, что внешнюю политику должно определять государство, а не суд.

Министр торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен заявил, что истребители имеют решающее значение для безопасности Израиля, и пока слишком рано говорить о том, окажет ли запрет на экспорт запчастей из его страны какое-либо конкретное влияние на общие поставки в Израиль.

В Нидерландах находится один из нескольких региональных складов запчастей для F-35, которые распределяются по разным странам, включая Израиль.

Производитель F-35, Lockheed Martin заявил, что оценивает влияние решения суда Нидерландов на цепочки поставок, и добавил, что "готов поддержать правительство США и союзников по мере необходимости".

Война Израиля против ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников. На днях Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в Рафах.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в этот пограничный город.

В свою очередь, ЕС и ряд гуманитарных организаций предупредили о катастрофических последствиях операции в городе Рафах. Президент США Джо Байден попросил Нетаньяху защитить мирных жителей Рафаха и разработать план эвакуации людей.