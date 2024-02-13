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Суд Нідерландів заборонив експорт запчастин до літаків F-35 в Ізраїль: у чому причина

Вівторок 13 лютого 2024 03:34
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Суд Нідерландів заборонив експорт запчастин до літаків F-35 в Ізраїль: у чому причина Фото: суд заборонив експорт запчастин до літаків F-35 до Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд Нідерландів зобов'язав уряд заблокувати експорт будь-яких запчастин до винищувачів F-35 в Ізраїль через побоювання, що вони використовувалися та можуть використовуватись для порушення міжнародного права під час війни у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Не можна заперечувати, що існує явний ризик того, що експортовані деталі F-35 буде використано у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права", - йдеться у рішенні суду.

Апеляційний суд заявив, що держава має сім днів на виконання цього рішення. Уряд Нідерландів заявив, що подасть апеляцію до Верховного суду, стверджуючи, що зовнішню політику має визначати держава, а не суд.

Міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Леувен заявив, що винищувачі мають вирішальне значення для безпеки Ізраїлю, і поки що занадто рано говорити про те, чи вплине на експорт запчастин з його країни будь-який конкретний вплив на загальні поставки до Ізраїлю.

У Нідерландах є один з кількох регіональних складів запчастин для F-35, які розподіляються по різних країнах, включаючи Ізраїль.

Виробник F-35, Lockheed Martin заявив, що оцінює вплив рішення суду Нідерландів на ланцюжки поставок, і додав, що "готовий підтримати уряд США та союзників у міру потреби".

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників. Днями Нетаньяху заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста.

У свою чергу, ЄС та низка гуманітарних організацій попередили про катастрофічні наслідки операції у місті Рафах. Президент США Джо Байден попросив Нетаньяху захистити мирних жителів Рафаха та розробити план евакуації людей.

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