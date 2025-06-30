ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд над Нетаньяху отложен после вмешательства Трампа: подробности решения

Израиль, Понедельник 30 июня 2025 03:59
UA EN RU
Суд над Нетаньяху отложен после вмешательства Трампа: подробности решения Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по коррупционному делу перенесли на неделю из-за вмешательства президента США Дональда Трампа. Решение связано с необходимостью сосредоточиться на мирных переговорах в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Дональд Трамп назвал суд по делу о коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху таким, что вредит мирным переговорам о прекращении боевых действий в Газе.

Таким образом, слушания перенесли минимум на неделю.

Отметим, что Нетаньяху обвиняют по делу о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом прошлые слушания неоднократно сопровождались политическими дебатами и массовыми акциями поддержки и протеста в Израиле.

Закрытые консультации и мотивы отсрочки

Биньямин Нетаньяху должен был давать показания на следующей неделе в Иерусалимском окружном суде. Однако после закрытого заседания с участием руководителя Моссада и главы военной разведки ЦАХАЛ суд постановил отложить рассмотрение.

В решении суда сослались на необходимость учесть "крайне серьезную ситуацию" вокруг переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Трамп выступил в защиту Нетаньяху

В течение нескольких последних дней Дональд Трамп публично критиковал уголовное преследование Нетаньяху, утверждая, что этот процесс мешает достижению соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении войны.

Офис израильского премьера уже поблагодарил Трампа за поддержку, однако опроверг любое прямое вмешательство президента США в судебную систему Израиля.

Напомним, в среду, 25 июня, Дональд Трамп обратился к Израилю с требованием немедленно прекратить судебное разбирательство против премьера Биньямина Нетаньяху или сразу его помиловать.

Президент США обвинил израильскую систему правосудия в предвзятом преследовании Нетаньяху, назвав это дело "охотой на ведьм".

Между тем по данным израильских СМИ, Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из пяти пунктов. По нему, война в Секторе Газа должна закончиться в течение следующих двух недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Дональд Трамп Суд
Новости
В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность
В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу