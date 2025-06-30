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Суд над Нетаньягу відкладено після втручання Трампа: подробиці рішення

Ізраїль, Понеділок 30 червня 2025 03:59
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Суд над Нетаньягу відкладено після втручання Трампа: подробиці рішення Фото: прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Суд над прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у корупційній справі перенесли на тиждень через втручання президента США Дональда Трампа. Рішення пов’язане з необхідністю зосередитися на мирних переговорах у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Дональд Трамп назвав суд у справі про корупцію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу таким, що шкодить мирним переговорам щодо припинення бойових дій у Газі.

Таким чином, слухання перенесли щонайменше на тиждень.

Зазначимо, що Нетаньягу звинувачують у справі про корупцію, шахрайство та зловживання довірою. При цьому минулі слухання неодноразово супроводжувалися політичними дебатами й масовими акціями підтримки та протесту в Ізраїлі.

Закриті консультації й мотиви відтермінування

Біньямін Нетаньягу мав давати свідчення наступного тижня в Єрусалимському окружному суді. Проте після закритого засідання за участю керівника Моссада та очільника воєнної розвідки ЦАХАЛ суд ухвалив відтермінувати розгляд.

У рішенні суду послалися на необхідність врахувати "вкрай серйозну ситуацію" навколо переговорів про припинення вогню в секторі Гази.

Трамп виступив на захист Нетаньягу

Упродовж кількох останніх днів Дональд Трамп публічно критикував кримінальне переслідування Нетаньягу, стверджуючи, що цей процес заважає досягненню угоди з ХАМАС про звільнення заручників і припинення війни.

Офіс ізраїльського прем’єра вже подякував Трампу за підтримку, однак спростував будь-яке пряме втручання президента США в судову систему Ізраїлю.

Нагадаємо, у середу, 25 червня, Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з вимогою негайно припинити судовий розгляд проти прем’єра Біньяміна Нетаньягу або одразу його помилувати.

Президент США звинуватив ізраїльську систему правосуддя в упередженому переслідуванні Нетаньягу, назвавши цю справу "полюванням на відьом".

Тим часом за даними ізраїльських ЗМІ, Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході з п'яти пунктів. За ним, війна у Секторі Газа має закінчитися впродовж наступних двох тижнів.

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