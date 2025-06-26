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Трамп и Нетаньяху хотят быстро завершить войну с ХАМАС: СМИ узнали детальный план

Четверг 26 июня 2025 19:47
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Трамп и Нетаньяху хотят быстро завершить войну с ХАМАС: СМИ узнали детальный план Фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.

Сразу после ударов США по Ирану состоялся четырехсторонний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

По информации источников Israel Hayom, в ходе переговоров Трамп и Нетаньяху согласовали дальнейший план действий из пяти основных пунктов:

Прекращение войны в Газе

Согласно плану американского лидера и главы израильского правительства, война в Секторе Газа должна закончиться в течение двух недель. Условием для ее завершения является передача анклава под управление четырех арабских стран, в том числе Египта и Эмиратов.

При этом план предусматривает, что остатки руководства группировки ХАМАС будут депортированы в третьи страны, а заложники будут освобождены.

Возможность миграции для жителей Сектора Газа

Лидеры Израиля и США решили, что несколько стран будут принимать жителей Сектора Газа, которые захотят оттуда уехать.

Расширение Соглашений Авраама

Согласно плану, Соглашения Авраама будут расширены на Сирию, Саудовскую Аравию. Арабские и мусульманские страны признают Израиль и установят с ним официальные отношения.

К слову, Соглашения Авраама Израиль уже заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Они фактически позволили странам установить дипломатические связи.

Урегулирование конфликта с палестинцами

Израиль обещает выразить готовность к будущему урегулированию конфликта с палестинцами в рамках концепции "двух государств", при условии проведения реформ в Палестинской автономии.

Решение США

США в свою очередь обязуются признать определенный суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (Западным берегом реки Иордан).

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, Израиль принял решение полностью уничтожить ХАМАС после того, как боевики в 2023 году вторглись на израильскую территорию и напали на мирных жителей.

Несмотря на попытки перемирия между воюющими сторонами, по состоянию на сегодня боевые действия продолжаются.

Только месяц назад Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что ее целью является полный контроль над палестинским анклавом.

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Нетаньяху ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Палестина Дональд Трамп Сектор Газа
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