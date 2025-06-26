Трамп и Нетаньяху хотят быстро завершить войну с ХАМАС: СМИ узнали детальный план
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.
Сразу после ударов США по Ирану состоялся четырехсторонний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.
По информации источников Israel Hayom, в ходе переговоров Трамп и Нетаньяху согласовали дальнейший план действий из пяти основных пунктов:
Прекращение войны в Газе
Согласно плану американского лидера и главы израильского правительства, война в Секторе Газа должна закончиться в течение двух недель. Условием для ее завершения является передача анклава под управление четырех арабских стран, в том числе Египта и Эмиратов.
При этом план предусматривает, что остатки руководства группировки ХАМАС будут депортированы в третьи страны, а заложники будут освобождены.
Возможность миграции для жителей Сектора Газа
Лидеры Израиля и США решили, что несколько стран будут принимать жителей Сектора Газа, которые захотят оттуда уехать.
Расширение Соглашений Авраама
Согласно плану, Соглашения Авраама будут расширены на Сирию, Саудовскую Аравию. Арабские и мусульманские страны признают Израиль и установят с ним официальные отношения.
К слову, Соглашения Авраама Израиль уже заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Они фактически позволили странам установить дипломатические связи.
Урегулирование конфликта с палестинцами
Израиль обещает выразить готовность к будущему урегулированию конфликта с палестинцами в рамках концепции "двух государств", при условии проведения реформ в Палестинской автономии.
Решение США
США в свою очередь обязуются признать определенный суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (Западным берегом реки Иордан).
Война Израиля с ХАМАС
Напомним, Израиль принял решение полностью уничтожить ХАМАС после того, как боевики в 2023 году вторглись на израильскую территорию и напали на мирных жителей.
Несмотря на попытки перемирия между воюющими сторонами, по состоянию на сегодня боевые действия продолжаются.
Только месяц назад Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что ее целью является полный контроль над палестинским анклавом.
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