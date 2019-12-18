Вбивство Шеремета: захист подав апеляцію на арешт Кузьменко

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

18 грудня подана апеляція на рішення суду

Адвокат однієї з підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко подав апеляцію на рішення суду про її арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Влада Добоша.

Зокрема, у апеляційній скарзі зазначається, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було ухвалене з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

"Вищевказана ухвала суду постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, є необгрунтованою та невмотивованою, що є порушенням вимог ст. 370 КПК України та підлягає скасуванню", - йдеться в тексті апеляції.

Раніше адвокат Кузьменко заявляв, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета. Кузьменко залишиться під вартою до 8 лютого 2020 року.

РБК-Україна писало, що підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали 12 грудня. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі.

За даними слідства, Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей.