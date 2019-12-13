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З'явився текст підозри однієї з фігуранток справи про вбивство Шеремета

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 12:27
З'явився текст підозри однієї з фігуранток справи про вбивство Шеремета
Фото: Юлія Кузьменко (facebook.com/jukuzmenko)

Кузьменко підозрюють в умисному вбивстві у складі організованої групи

Затриману волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють в умисному вбивстві журналіста Павла Шеремета. Текст підозри у своєму Facebook розмістив її адвокат Влад Добош.

Згідно з текстом підозри, Кузьменко підозрюється у вбивстві, здійсненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у складі організованої групи.

За даними слідства, інший затриманий Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі вчинити вбивство Шеремета. Надалі він залучив до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь та інших людей. В підозрі зазначається, що діяльність групи здійснювалася з чітким поділом функцій, а Антоненко був її керівником.

В документі Антоненко разом з невідомими вказується як виробник вибухового пристрою, а Дугарь нібито вела розвідку місця вчинення злочину. Кузьменко, за версією слідства, прикріпила вибуховий пристрій до авто Шеремета.

Фото: підозра Кузьменко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва почне обрання запобіжного заходу Кузьменко сьогодні, о 13:00.

Ще одного затриманого Андрія Антоненка судитимуть також 13 грудня в Печерському суді Києва. Слідчі будуть просити для підозрюваного утримання під вартою.

По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів
Новини України подозрениепреступленияПавло Шеремет
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