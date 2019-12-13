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Вбивство Шеремета: суд арештував Кузьменко

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 23:17
Вбивство Шеремета: суд арештував Кузьменко
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно ухвалі суду, Кузьменко залишиться під вартою до 8 лютого 2020 року. Рішення підлягає оскарженню.

"Клопотання задовільнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказав суддя.

Нагадаємо, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали вчора, 12 грудня. В їхніх будинках провели обшуки.

За даними слідства, затриманий Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей. У підозрі відзначається, що діяльність групи здійснювалася з чітким розподілом функцій, а Антоненко був її керівником.

Раніше підозрювану в причетності до вбивства Шеремета Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року. Адвокати заперечували проти клопотання сторони обвинувачення, і вважають підозру необгрунтованою. Слідство вважає, що це саме вона проводила розвідку біля будинку жертви і збирала інформацію про розміщення камер відеоспостереження.

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