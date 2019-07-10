Суд дав хід справі про банкрутство заводу Ахметова на окупованому Донбасі

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Рішенням суду на задоволення вимог кредиторів

Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Єнакієвський металургійний завод". Відповідне рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду від 1 липня, ПрАТ "Єнакієвський металургійний завод" зареєстрований у Маріуполі Донецької області.

Суд визнав грошові вимоги ТОВ "ДП Модифікатор" (Запоріжжя) в сумі 8,7 млн грн. Рішенням суду введений мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна призначений Ігор Шульга.

Нагадаємо, у березні 2017 року група "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова повідомила про втрату контролю над роботою всіх своїх активів на тимчасово неконтрольованій території Донецької і Луганської областей. Заява стосувалася діяльності ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (включаючи його Макіївську філію - ПрАТ "Макіївський металургійний завод"), ПРАТ "Єнакієвський коксохімпром", ПАТ "Харцизький трубний завод", ПРАТ "Комсомольське рудоуправління", ПАТ "Краснодонвугілля", ПАТ "Донецьккокс" та Спільного українсько-швейцарського підприємства ТОВ "Метален".

Відзначимо, в липні 2017 року розвідка повідомляла, що керівництво терористичного угрупування "ДНР", яке діє на окупованих Росією районах Донецької області, відправило у примусовий двомісячну відпустку працівників Єнакіївського металургійного заводу.