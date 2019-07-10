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Суд начал банкротство завода Ахметова на оккупированном Донбассе

Новости » Экономика    10.07.2019 - 14:37
Суд начал банкротство завода Ахметова на оккупированном Донбассе
Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Решением суда на удовлетворение требований кредиторов

Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Енакиевский металлургический завод". Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению суда от 1 июля, ЧАО "Енакиевский металлургический завод" в настоящее время зарегистрирован в Мариуполе Донецкой области.

Суд признал денежные требования ООО "ГП Модификатор" (Запорожье) в сумме 8,7 млн грн. Решением суда введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Распорядителем имущества назначен Игорь Шульга.

Напомним, в марте 2017 года группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова сообщила о потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Заявление касалось деятельности ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его Макеевский филиал ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ПАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ПАО "Краснодонуголь", ПАО "Донецккокс" и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".

Отметим, в июле 2017 года разведка сообщала, что руководство террористической группировки "ДНР", которое действует на оккупированных Россией районах Донецкой области, отправило в принудительный двухмесячный отпуск работников Енакиевского металлургического завода.

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