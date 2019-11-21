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Садовому оголосили підозру

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:36
Садовому оголосили підозру
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Садового підозрюють у зловживанні владою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру меру Львова Андрію Садовому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення.

Як він відзначив, його підозрюють у зловживанні владою.

"Тільки що прокурори Холодницкого вручили мені повідомлення про підозру. Про що йде мова. У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі привернув інвесторів Siti Pick. Ми в цій компанії за землю отримали 54 млн. Було поле. На цьому полі компанія повинна побудувати індустріальний парк" , - розповів Садовий.

«Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист.

Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 21 листопада 2019 р.

За його словами, з тих пір правоохоронні органи досліджують цю інвестицію, поки "земля стоїть".

Додамо, Андрій Садовий - міський голова Львова з 25 квітня 2006 року. Лідер партії "Самопоміч" і колишній кандидат в президенти України на виборах в 2019 році.

Нагадаємо, раніше колишньому народному депутату Денису Дзензерському оголосили про підозру у недекларуванні фінансових зобов'язань. Повідомляється, що він приховав інформацію про своє реальне майнове положення та не задекларував невиконані фінансові зобов'язання перед банками на суму понад 4,7 млрд гривень.

Ще раніше антикорупційні органи оголосили підозру колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак.

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