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СБУ проводить обшуки у Медведчука

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 15:24
СБУ проводить обшуки у Медведчука Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата Віктора Медведчука. Подробиці слідчих дій поки не розкриваються.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі СБУ.

"Обшуки проходять. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть надані пізніше",-повідомили в прес-службі.

РБК-Україна не повідомили, за якою саме кримінальною справою проводяться обшуки.

Нагадаємо, у квітні генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що кримінальні справи, в яких фігурує Медведчук, матимуть логічне завершення.

Відомо, що слідство перевіряє його в рамках розслідувань кримінальних справ про мережу заправок; за фактами можливої контрабанди нафтопродуктів з Росії; про діяльність його організації "Українського вибір", трьох учасників якої підозрюють в сприянні окупації Криму.

Пізніше Венедіктова заявила, що справа Медведчука є "перспективною" і може призвести до того, що він отримає тюремний термін.

"Підозру буду підписувати я. Чи можемо (посадити, - ред.)? Так, можемо. Чи бачу перспективу? Так, бачу", - зазначила генпрокурор.

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