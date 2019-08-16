Суд почав обирати запобіжний захід Гримчаку

Деснянський районний суд Чернігова почав обирати запобіжний захід заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку. Про це повідомляє РБК-Україна.

У ході засідання прокурор зачитав клопотання про обрання запобіжного заходу Гримчаку за звинуваченням у шахрайстві. Він оголошує деталі схеми, за якою Гримчак повинен був отримати хабар за сприяння в отриманні дозвільної документації на узгодження земельних проектів.

За його словами, хабар в розмірі 450 тис. доларів передали помічникові Гримчака Ігорю Овдієнко в ресторані "Євразія". Гроші знайшли в багажнику Овдієнко у середу, 14 серпня.

Крім того, прокурор заявив, що Гримчак чинив тиск на суддів і брав хабарі, обіцяючи вплинути на судові рішення.

За словами прокурора, підозри щодо Юрія Гримчака обґрунтовані і підтверджуються протоколами обшуків в квартирі Гримчака і в його службовому кабінеті, квартирі Овдієнко та його машині. А також протоколами допитів свідків.

Крім того, він заявив, що утримання під вартою є ефективним запобіжним заходом, оскільки є побоювання, що Грымчук залишить територію України, і що він може використовувати свої зв'язки, які можуть вплинути на розслідування.

Адвокат Грымчака Тетяна Матяш раніше відзначала, що розгляд почнеться не раніше 17:00.

Як писало РБК-Україна раніше, Гримчаку та його помічникові повідомили про підозру. Правова кваліфікація дій вказаних осіб - ч. 4 ст. 190 КК України (Мошеничество).

заступник Міністра з питань окупованих територій і його помічника підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів хабара.

Так, раніше в ГПУ повідомляли, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи. "Забезпечити вплив на суддів ВСУ про винесення рішення на користь зацікавленої особи, і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень", - зазначили у відомстві.

СБУ також раніше опублікувала відеозапис затримання Гримчака.

Нагадаємо, 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури і СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою в вимагання 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

У МинВОТ запевнили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків як заступник міністра.