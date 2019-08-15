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Гримчаку повідомили про підозру

Новини » Політика    15.08.2019 - 21:35
Гримчаку повідомили про підозру
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Заступник міністра з питань окупованих територій підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів хабара

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його помічникові повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Як повідомляється, правова кваліфікація дій вказаних осіб - ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство).

"За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами в особливо великому розмірі. Їх викрили і затримали одразу після отримання частини неправомірної вигоди 14 серпня 2019, яка була вилучена під час здійснених обшуків", - йдеться в повідомленні.

Замміністра з питань окупованих територій і його помічника підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів хабара.

Нагадаємо, раніше в ГПУ повідомляли, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи. "Забезпечити вплив на суддів ВСУ про винесення рішення на користь зацікавленої особи, і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень", - зазначили в Генпрокуратурі.

Гримчака та його помічника затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України. Вони поміщені в ізолятор тимчасового утримання.

Як писало РБК-Україна раніше, СБУ раніше опублікувала відеозапис затримання Гримчака. Так, вночі правоохоронці завершили обшук у квартирі заступник МинВОТ, якого затримали за підозрою у вимаганні хабара.

Так, 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури і СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

У той же час в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

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Новини України подозрениеЮрій Гримчак
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