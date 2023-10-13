Суд над сетью российских шпионов в Британии должен закончится в следующем году

Группу из пяти российских шпионов сегодня доставили в Олд-Бейли (Центральный уголовный суд Британии). Весь судебный процесс продлится около шести недель в следующем году.

Об этом заявил прокурор Элисон Морган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Все пять граждан Болгарии проживали в Англии, когда они, вероятно, вели слежку, чтобы помочь России.

Трое мужчин и две женщины были арестованы в феврале за преступления, противоречащие закону о государственной тайне.

Обвиняемыми являются:

Орлин Руссев;

Бизер Джамбазов;

Катрин Иванова;

Иван Стоянов;

Ваня Габерова.

Утверждается, что они были частью сети, которая осуществляла наблюдение от имени российского государства.

Габерова, которая была косметологом, ранее попадала в заголовки газет после того, как сказала клиентам, что не интересуется политикой.

Суд должен завершиться в следующем году

В пятницу пятеро обвиняемых предстали в Олд-Бейле перед судьей Джереми Бейкером на предварительном слушании. Женщины находились в тюрьме Бронзфилд, а обвиняемые-мужчины явились по видеосвязи из тюрем Белмарш, Франкленд и Манчестер.

Прокурор Элисон Морган подсчитала, что любой судебный процесс в 2024 году продлится примерно шесть недель, хотя адвокаты защиты предполагают, что он может длиться дольше.

Судья Бейкер назначил новое слушание в Олд-Бейли на 10 ноября и взял обвиняемых под стражу.

Что этому предшествовало

Недавно королевская прокуратура Британии сообщила, что пяти гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

The Telegraph сообщало, что трое болгар из российской шпионской сети проживали недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона. Их ранее арестовали стражи порядка Британии.

Издание Spiegel писало, что бывшего директора платежной компании Wirecard Яна Марсалека подозревают в финансировании и руководстве российской агентурной сетью, занимавшейся шпионажем в Британии.