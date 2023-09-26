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Один из главных мошенников Германии помогал России шпионить за Британией, - Spiegel

Вторник 26 сентября 2023 19:55
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Один из главных мошенников Германии помогал России шпионить за Британией, - Spiegel Фото: Ян Марсалек (spiegel de)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего директора платежной компании Wirecard Яна Марсалека подозревают в финансировании и руководстве российской агентурной сетью, которая занималась шпионажем в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По версии следствия, с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Ян Марсалек договорился собирать информацию, которая прямо или косвенно полезна врагу и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности Великобритании.

Главой шпионской группировки называют Русева. В августе 2023 года СМИ установили, что он помогал Марсалеку.

В LinkedIn Русева указано, что он владеет лондонской IT-компанией, которая, в частности, предоставляет услуги цифровой слежки.

Речь идет о гражданах Болгарии, которых недавно задержали в Британии. Обвиняемые следили за людьми, которых преследовали российские власти. Слежка осуществлялась в европейских странах, однако основная работа велась в Великобритании.

Ян Марсалек

Бывший главный операционный директор системы платежей Wirecard Ян Марсалек замешан в самом громком финансовом преступлении в истории ФРГ. Мошенники совершали мнимые трансакции на миллиарды евро без реального денежного эквивалента. Глава Wirecard находится в тюрьме в Германии, но Марсалеку удалось сбежать из страны.

Весной 2022 года журналистам удалось выяснить, что он живет на окраине Москвы, где его скрывает ФСБ. С тех пор немецкая юстиция требует его выдачи. Россия отвечает отказом.

Что этому предшествовало

Недавно королевская прокуратура Британии сообщила, что пяти гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Среди них трое мужчин и две женщины:

  • Орлин Русев, 45 лет;
  • Бизер Джамбазов, 41 год;
  • Катрин Иванова, 31 год;
  • Иван Стоянов, 31 год;
  • Ваня Габерова, 29 лет.

The Telegraph сообщало, что трое болгар из российской шпионской сети проживали недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона. Их ранее арестовали стражи порядка Британии.

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