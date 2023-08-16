Арестованные российские шпионы в Британии жили вблизи базы ВВС, - Telegraph

Трое болгар из российской шпионской сети проживали недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона. Их ранее арестовали правоохранители Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Издание отмечает, что трое членов российской шпионской сети, арестованные полицией по борьбе с терроризмом, жили в квартире в одной миле (1,6 км. - ред.) от базы Королевских ВВС.

Граждане Болгарии Орлин Руссев, Бизер Джамбазов и его 31-летняя подруга Катрин Иванова были задержаны во время серии рейдов, проведенных спецслужбами в Лондоне и Норфолке.

Около десяти лет все трое были связаны с квартирой в западной части Лондона, недалеко от военной базы RAF Northolt.

Члены королевской семьи регулярно используют базу для полетов за границу, ее также часто используют министры и главы иностранных государств.

Что еще известно о расследовании

Предполагается, что аресты произошли после длительного контрразведывательного расследования, проведенного Скотленд-Ярдом. Все трое болгарских граждан изначально были арестованы по подозрению в совершении правонарушений в соответствии с законом о государственной тайне.

Но им было предъявлено обвинение в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность, после того, как детективы обнаружили тайник с поддельными паспортами. Расследование обвинений в шпионаже продолжается, и двое других людей, которые были арестованы одновременно, были освобождены полицией под залог.

Один из соседей по улице Нортхолт рассказал, как Джамбазов утверждал, что работал на Интерпол и что он пытался установить огромную спутниковую антенну на стене дома.

Шпионы могли выдавать себя за журналистов

Джамбазова и Иванову задержали в их квартире в Хэрроу, где соседи описали их как тихих и ничем не примечательных. Считается, что он работает водителем в больницах, а она описывает себя как лаборанта в медицинском бизнесе в центре Лондона.

Сообщается, что сотрудники Скотленд-Ярда нашли поддельные журналистские удостоверения и одежду для каналов Discovery и National Geographic, что позволяет предположить, что эти трое могли выдавать себя за журналистов в операциях по наблюдению, сообщает The Times.

Российские шпионы в Лондоне

Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в шпионаже в пользу России в Великобритании были арестованы и обвинены в ходе большого расследования, касающегося национальной безопасности.

Полиция по борьбе с терроризмом публично заявляла о том, что все больше времени тратится на шпионаж, особенно со стороны России. Их обеспокоенность вызвана печально известными инцидентами последних лет, связанными с действиями российской разведки в Великобритании.

В 2018 году российские оперативники попытались убить бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочь Юлию в Солсбери с помощью смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок".