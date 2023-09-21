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Британия задержала пятерых человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Великобритания, Четверг 21 сентября 2023 16:28
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Британия задержала пятерых человек по подозрению в шпионаже в пользу России Фото: Британия задержала пятерых человек по подозрению в шпионаже (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Королевская прокуратура Британии сообщила, что пятерым гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издательства, пятерым гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения в заговоре с целью шпионажа.

Среди них трое мужчин и две женщины:

  • Орлин Русев, 45 лет;
  • Бизер Джамбазов, 41 год;
  • Катрин Иванова, 31 год;
  • Иван Стоянов, 31 год;
  • Ваня Габерова, 29 лет.

Руководитель Управления по борьбе с особо опасными преступлениями и терроризмом ГПУ Ник Прайс, заявил, что им будет предъявлено обвинение в "сговоре с целью сбора информации, предназначенной для прямого или косвенного использования врагом с целью, наносящей ущерб безопасности и интересам государства, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года".

В феврале Руссеву, Джамбазову и Ивановой уже были выдвинуты обвинения во владении фальшивыми документами, удостоверяющими личность, с неправомерными намерениями.

Обвинения были выдвинуты после расследования, проведенного столичной полицией.

Российские шпионы в странах Европы.

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши задержало 28-летнего профессионального хоккеиста. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу России.

Также в Словении полиция и служба разведки расследуют дело с участием россиянина, который пытался сфотографировать технику и имущество на аэродроме Вооруженных сил страны в городе Церкле-о-Крки.

Недавно Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) сообщила о попытках российских спецслужб вербовать беженцев из Украины.

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