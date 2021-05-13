Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання

Суд над Медведчуком

14:25 В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні.

Фото: Віктор Медведчук в суді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд над Медведчуком проходить у Печерському райсуді Києва. Сторона обвинувачення просить для нардепа обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 300 млн гривень.

Сам Медведчук заявив, що не зможе заплатити заставу через арешт його рахунків. Як відомо, 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України ввела санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Під судом над Медведчуком зібралася група невідомих, представники "Нацкорпусу", правоохоронці та журналісти.

Фото: Віктор Медведчук приїхав до суду (Віталій Носач, РБК-Україна)

У чому підозрюють Медведчука

Віктору Медведчуку інкримінують держзраду і замах на розкрадання національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Разом з Медведчуком у справі проходить і його соратник - нардеп Тарас Козак (за даними СБУ, він на даний момент знаходиться в Росії).

Як повідомили в СБУ і прокуратурі, нардепам оголосили про підозру за трьома епізодами. Один з них стосується родовища" Глибока " в Чорному морі, яке, за версією слідства, підозрювані передали російським окупантам в 2015 році. Крім того, спецслужби вважають, що Медведчук і Козак передали РФ інформацію про секретний військовий підрозділ України.

Детальніше про підозру Медведчуку на брифінгу розповіли генпрокурор Ірина Венедиктова та голова СБУ Іван Баканов.