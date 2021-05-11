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Баканов: Медведчук передав Росії дані про секретний підрозділ ЗСУ

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 18:47
Баканов: Медведчук передав Росії дані про секретний підрозділ ЗСУ Фото: Іван Баканов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розкрив деталі одного з епізодів, за яким сьогодні оголосили підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Спецслужба вважає, що вони передали Росії інформацію про секретний військовий підрозділ України.

Про це йшлося на брифінгу в Офісі генпрокурора.

Як розповів Баканов, минулого року Медведчук розповів Козаку секретну інформацію, коли останній перебував на території Росії. Ці дані, за версією слідства, передали російським спецслужбам.

"Цей епізод стався у серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, ... секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу та бойової підготовки. Такий собі подарунок спецслужбам РФ. На думку слідства, саме їм призначалася ця інформація", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Медведчуку та Козаку оголосили про підозру в державній зраді. Як розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова, підозри стосуються трьох епізодів.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у помешканні Медведчука проводилися обшуки. На місці події працювали співробітники СБУ.

З обшуками сьогодні прийшли й до офісу політичної партії ОПЗЖ, до якої входить Медведчук.

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