Баканов: Медведчук передав Росії дані про секретний підрозділ ЗСУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розкрив деталі одного з епізодів, за яким сьогодні оголосили підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Спецслужба вважає, що вони передали Росії інформацію про секретний військовий підрозділ України.

Про це йшлося на брифінгу в Офісі генпрокурора .

Як розповів Баканов, минулого року Медведчук розповів Козаку секретну інформацію, коли останній перебував на території Росії. Ці дані, за версією слідства, передали російським спецслужбам.

"Цей епізод стався у серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, ... секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу та бойової підготовки. Такий собі подарунок спецслужбам РФ. На думку слідства, саме їм призначалася ця інформація", - сказав він.