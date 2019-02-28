Суд по Мангеру перенесли на 1 березня

Стороною захисту у судовому засіданні було заявлено відвід слідчому судді

В Шевченковском районном суде г. Киева сегодня, 28 февраля, перенесли судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока действия обязательств, возложенных на главу Херсонской областной рады Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда на странице в Facebook.

Как отмечается, во время судебного заседания судом было оглашено заявление стороны обвинения об отложении рассмотрения ходатайства в связи с участием в других процессуальных действиях. Указанное ходатайство судом удовлетворено.

"В то же время стороной защиты в судебном заседании был заявлен отвод следователю судьи. По результатам автоматизированного распределения указанное заявление передано на рассмотрение другому судье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное заседание перенесли на 09:00 1 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на Владислава Мангера.

Напомним, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.