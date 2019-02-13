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"Суд" у Криму суд продовжив арешт Мемедемінова

Новини » Політика    13.02.2019 - 17:23
"Суд" у Криму суд продовжив арешт Мемедемінова
Фото: Наріман Мемедеминов (Facebook/"Кримська солідарність")

Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в "пропаганді тероризму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднання "Кримська солідарність" Facebook.

Таким чином, він буде перебувати в СІЗО до 16 березня.

Наголошується, що засідання проходило у відкритому режимі.

Слідчий і прокурор у суді заявили, що Мемедеминов може "сховатися на території України, тому йому необхідно продовжити арешт".

Сам блогер зазначив, що втекти не може, так як його документи знаходяться у відділенні ФСБ.

Відзначимо, в березні 2018 року в Криму за клопотанням ФСБ Росії був заарештований громадський активіст та журналіст громадського об'єднання "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов.

20 червня 2018 активіста Нарімана Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню.

18 січня 2018 "Верховний суд" Криму залишив Нарімана Мемедемінова під арештом.

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