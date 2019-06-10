ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Криму проходять нові обшуки у кримських татар

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 09:10
В окупованому Криму проходять нові обшуки у кримських татар
Ілюстративне фото (facebook.com/anton.naumliuk)

Повідомляється про затримання однієї людини

В окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в кількох районах, один чоловік затриманий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

За повідомленням громадського об'єднання Кримська солідарність, так звані слідчі заходи проводяться в Алушті у Ельдара Кантемірова, у селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району у Ескендера Сулейманова.

Також повідомляється про обшуки в будинку Ризи Омерова в Білогірську, його батька Енвера Омерова і в селі Кам'янка Сімферопольського району. Ризу Омерова пізніше затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Повідомляється, що після обшуку російські силовики затримали і відвезли у відділ ФСБ Росії Ескендера Сулейманова. Також повідомляється, що Ельдара Кантемірова відвезли з Алушти в село Зарічне, за місцем прописки, де також на даний момент проходить обшук.

Крім того, повідомляється про проведення обшуку в селі Ізобільне, Алушта, в будинку голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна в Росії і на території анексованого Криму за політичними мотивами переслідують 115 українців.

Додамо, 30 квітня у селі Живописне під Сімферополем російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова, після чого його затримали.

Російські мовники захопили українські FM-частоти в окупованому Криму Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову
Новини України Кримобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся