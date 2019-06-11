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"Суд" у Криму відправив у СІЗО шістьох затриманих ФСБ РФ кримських татар

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 15:15
"Суд" у Криму відправив у СІЗО шістьох затриманих ФСБ РФ кримських татар
Фото (facebook com crimeansolidarity)

Їх "підозрюють в організації та участі в діяльності терористичної організації

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня шістьох з восьми кримських татар затриманих 10 червня після обшуків. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється про затримання Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ризі Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова.

Месутов звинувачений ФСБ в організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), інші підозрюються в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Судові засідання щодо ще двох осіб, затриманих 10 червня, - Ленура Халілова і Ельдара Кантімірова - заплановані сьогодні на 15:00 і 16:00 відповідно.

Нагадаємо, 10 червня після обшуків в будинках кримських татар в окупованих Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах були затримані вісім чоловіків.

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до російського омбудсмена Тетяні Москальковой з вимогою сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їх змісту.

 

 

 

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