"Суд" у Криму відправив під домашній арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Фото: Бекір Дегерменджи, Казім Аметов і Руслан Трубач (facebook com crimeansolidarity)

Бекір Дегерменджи, Казім Аметов і Руслан Трубач будуть знаходитися не в СІЗО, а під домашнім арештом

"Київський районний" суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову і Руслану Трубача. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Повідомляється, вони будуть знаходитися не в СІЗО, а під домашнім арештом.

Нагадаємо, стан здоров'я фігуранта "справи Веджіє Кашка" кримськотатарського активіста Кязима Аметова різко погіршилось.

Також фігуранта "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху раптово стало погано, його госпіталізували у лікарню Сімферополя. Термінова госпіталізація знадобилася Чапуху в момент гострого нападу гастриту. Він буде перебувати під наглядом лікарів 10 днів.

Зазначимо, адвокат Микола Полозов повідомив, що кримськотатарських активістів по "справі Веджіє Кашка" затримували екс-беркутівці. Адвокат розповів, що ця інформація є в матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет Росії в окупованому Криму.