"Суд" в Криму залишив фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" під арештом

У п'ятницю, 12 квітня, в окупованому Криму "суд" відмовив фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у задоволенні апеляційної скарги на подовження арешту, залишивши в силі рішення про арешт до 18 травня. Про це в Facebook повідомляє "Кримская солидарность" .

Засідання проводив "суддя" Олександр Генералов. Слухання проходило у відкритому режимі, проте в зал суду впустили лише рідних підсудних.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України направило Росії ноту з вимогою негайно передати українським компетентним органам 113 засуджених українців, які незаконно утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Криму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня. Судові засідання проходило у закритому режимі.