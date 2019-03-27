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Затриманих кримських татар звинуватили в участі в "Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 12:48
Затриманих кримських татар звинуватили в участі в "Хізб ут-Тахрір"
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Співробітники ФСБ шукають ще 4 "підозрюваних"

Затриманих під час обшуків в Криму кримских татар російська ФСБ звинувачує в організація діяльності терористичної організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка в Facebook.

Повідомляється, що на даний момент після масових обшуків затримано 16 кримських татар.

"Трьом з них інкримінують частину 1 статті 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації) - Ризі Изетову, Аліму Керімову і Фархаду Базарову (організація осередку Хізб ут-Тахрір). Іншим - частина 2 тієї ж статті (участь)", - повідомив журналіст.

Наумлюк також зазначив, що чотирьох кримськотатарських активістів не було вдома, коли співробітники ФСБ прийшли з обшуком: Едема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметов і Ремзі Бекірова.

"У Бекірова обшук ще триває, у Арифмеметова обшук провели в відсутність взагалі кого-небудь будинку. Місцезнаходження всіх чотирьох невідомо, співробітники ФСБ шукають їх, обходячи кожен будинок у селищі", - написав Наумлюк.

Затриманих кримських татар звинуватили в участі в &quot;Хізб ут-Тахрір&quot;

РБК-Україна писало, що 27 березня проводять обшуки щонайменше у 25 будинках кримських татар у Криму, зокрема, в Сімферополі.

На тлі сьогоднішніх обшуків Україна поінформувала генерального секретаря і послів держав-членів Ради Європи про системні затримання в Криму кримських татар.

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