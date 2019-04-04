Україна вимагає негайного повернення 113 засуджених українців - нота Мін'юсту

Фото: Міністерство юстиції (Нужненко Сергій / УНИАН)

113 українців незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованій території Криму

Міністерство юстиції України направило Росії ноту з вимогою негайно передати українським компетентним органам 113 засуджених українців, які незаконно утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

"Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати українським компетентним органам 113 громадян України, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованій території Україні - в Автономній Республіці Крим - в порушення норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.", - йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що надійшли звернення громадян, засуджених вироками українських судів, які після анексії Криму були змушені відбувати покарання на території Криму або переведені на територію Росії.

"Відповідно до ст. 1 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територія Криму є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Функціонування на тимчасово окупованій території судів, які виносять рішення іменем Російської Федерації, а також здійснення ними правосуддя відповідно до російського процесуального та матеріального права не має правових наслідків за законодавством України. Зазначені громадяни України незаконно позбавлені свободи і права відбувати покарання на території України за злочини, вчинені ними на території України, за які вони засуджені відповідно до законодавства РФ", - підкреслили в Мін'юсті.

Згідно з ч. 3 ст. 5 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відповідальність за порушення визначених Конституцією і законами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території півострова покладається на Росію як державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Таким чином, Україна вимагає від Росії негайного повернення своїх громадян і вимагає забезпечити їм можливість відбувати покарання, призначене українськими судами, на території України, а також реалізувати своє право на розгляд справи встановленим законом України судом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня. Судові засідання проходило у закритому режимі.

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 23-х заарештованих російськими силовиками кримських татар доправили в Ростов. Їх планують розподілити по російським СІЗО.