Суд конфисковал элитные авто у семьи бывшего харьковского военкома

ВАКС частично удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их конфискации, оформленных на родственника бывшего руководителя районного ТЦК в Харькове. Правоохранители установили, что фактически эти активы использует семья фигуранта.

Суд признал необоснованным автомобилем Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать в доход государства его стоимость на день покупки - 1 598 030 гривен.

Также суд признал необоснованным активом автомобиль Lexus NX200, зарегистрированный на тещу должностного лица. Постановлено взыскать автомобиль в доход государства.

Стоит заметить, что стоимость Lexus NX200 варьируется от 900 тысяч до 2 млн гривен в зависимости от года выпуска и комплектации