Суд конфисковал элитные авто у семьи бывшего харьковского военкома

Высший антикоррупционный суд решил конфисковать активы, которые принадлежали родственникам бывшего руководителя районного ТЦК в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
ВАКС частично удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их конфискации, оформленных на родственника бывшего руководителя районного ТЦК в Харькове. Правоохранители установили, что фактически эти активы использует семья фигуранта.
Суд признал необоснованным автомобилем Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать в доход государства его стоимость на день покупки - 1 598 030 гривен.
Также суд признал необоснованным активом автомобиль Lexus NX200, зарегистрированный на тещу должностного лица. Постановлено взыскать автомобиль в доход государства.
Стоит заметить, что стоимость Lexus NX200 варьируется от 900 тысяч до 2 млн гривен в зависимости от года выпуска и комплектации
Напомним, ранее стало известно, что бывший руководитель Харьковского областного ТЦК оформил на близких родственников два элитных автомобиля общей стоимостью более 4,8 млн гривен.
Суд рассмотрит их конфискацию после соответствующего иска прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.