Суд конфіскував елітні авто у сім'ї колишнього харківського військкома

ВАКС частково задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та їхню конфіскацію, оформлених на родича колишнього керівника районного ТЦК у Харкові. Правоохоронці встановили, що фактично ці активи використовує родина фігуранта.

Суд визнав необґрунтованим автомобілем Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та постановив стягнути в дохід держави його вартість на день купівлі - 1 598 030 гривень.

Також суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Lexus NX200, зареєстрований на тещу посадовця. Постановлено стягнути автомобіль у дохід держави.

Варто зауважити, що вартість Lexus NX200 варіюється від 900 тисяч до 2 млн гривень залежно від року випуску та комплектації