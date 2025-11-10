Суд у Києві засудив прикордонника до 4,5 років ув'язнення: що відомо

Подільський районний суд міста Києва виніс вирок інспектору прикордонної служби Роману Гінгіну. Його обвинувачували в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Гінгін визнав провину та уклав угоду з прокуратурою, що дозволило пом'якшити покарання.

За даними вироку від 3 листопада 2025 року, Роман Леонідович Гінгін, народжений у Волинській області, працюючи інспектором прикордонної служби в Закарпатській області, увійшов до складу організованої злочинної групи на початку березня 2022 року, одразу після введення воєнного стану. Група, до якої входили посадовці Державної прикордонної служби, митниці та поліції, систематично організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) через пункти пропуску "Косино" та "Лужанка" на кордоні з Угорщиною.

Деталі справи

Суд встановив, що Гінгін, разом з іншими учасниками групи, забезпечував пропуск транспортних засобів без реального огляду, перевірки документів та внесення даних до баз "Гарт-1/П" і "АСМО Інспектор". Це дозволило кільком десяткам осіб, зокрема відомим особам, перетнути кордон, уникаючи контролю. Злочинні дії були скоєні з корисливих мотивів, з використанням службового становища та в умовах воєнного стану.

Серед задокументованих епізодів - переправлення груп осіб у березні 2022 року, включаючи випадки з використанням автомобілів з затемненим склом, де обвинувачений особисто ігнорував перевірки. Загалом, дії групи торкнулися кількох десятків осіб, які платили за "послуги" тисячі доларів.

Вирок

Гінгін уклав угоду про визнання винуватості з прокурором 22 листопада 2024 року. Суд кваліфікував дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон організованою групою, з використанням службового становища).

Обвинуваченому призначено 4 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в Державній прикордонній службі на 3 роки. Однак, враховуючи щире каяття, сприяння слідству та позитивну характеристику (включаючи сімейний стан - дружина на 8-му місяці вагітності), суд застосував ст. 69 та 75 КК України, звільнивши від реального відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.