Казахстан отказался выполнять решение суда в пользу Украины
Казахстан отказался выполнять решение суда, которое позволяет взыскать с российского "Газпрома" 1,4 млрд долларов в пользу украинского "Нафтогаза".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Казахстана Ерлана Сарсембаева в интервью Zakon.kz.
Что произошло
Речь идет о решении Международного арбитражного суда в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины.
Недавно суд Международного финансового центра "Астана", который работает по нормам британского права, разрешил исполнение этого решения на территории Казахстана. Это означало возможность взыскания с российской компании 1,4 млрд долларов в пользу Украины.
Что заявили в Казахстане
Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев отметил, что это решение не будет выполнено.
По его словам, спор не касается юрисдикции Казахстана.
Также он отметил, что решение было принято без участия российской стороны и пока не является окончательным.
"Любое лицо имеет право обратиться в суд, но это не означает автоматического наличия у него соответствующей юрисдикции", - пояснил Сарсембаев.
Из-за чего возник спор
Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" связан с контрактом 2019 года на транзит газа через Украину.
После остановки транзита через станцию "Сохрановка" в 2022 году украинская компания требовала компенсацию от российского монополиста.
Предыдущая победа "Нафтогаза"
Напомним, в марте 2026 года Группа "Нафтогаз Украины" окончательно выиграла арбитражный спор против "Газпрома" на сумму более 1,4 млрд долларов.
Тогда Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил в силе решение арбитража, принятое в июне 2025 года.