ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Казахстан отказался выполнять решение суда в пользу Украины

15:30 25.05.2026 Пн
2 мин
Минюст страны сделал громкое заявление
aimg Ирина Глухова
Казахстан отказался выполнять решение суда в пользу Украины Фото: Казахстан отказался выполнять решение суда в пользу Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Казахстан отказался выполнять решение суда, которое позволяет взыскать с российского "Газпрома" 1,4 млрд долларов в пользу украинского "Нафтогаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Казахстана Ерлана Сарсембаева в интервью Zakon.kz.

Читайте также: "Газпром" проиграл. Суд Швейцарии подтвердил долг в 1,4 млрд долларов перед "Нафтогазом"

Что произошло

Речь идет о решении Международного арбитражного суда в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины.

Недавно суд Международного финансового центра "Астана", который работает по нормам британского права, разрешил исполнение этого решения на территории Казахстана. Это означало возможность взыскания с российской компании 1,4 млрд долларов в пользу Украины.

Что заявили в Казахстане

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев отметил, что это решение не будет выполнено.

По его словам, спор не касается юрисдикции Казахстана.

Также он отметил, что решение было принято без участия российской стороны и пока не является окончательным.

"Любое лицо имеет право обратиться в суд, но это не означает автоматического наличия у него соответствующей юрисдикции", - пояснил Сарсембаев.

Из-за чего возник спор

Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" связан с контрактом 2019 года на транзит газа через Украину.

После остановки транзита через станцию "Сохрановка" в 2022 году украинская компания требовала компенсацию от российского монополиста.

Предыдущая победа "Нафтогаза"

Напомним, в марте 2026 года Группа "Нафтогаз Украины" окончательно выиграла арбитражный спор против "Газпрома" на сумму более 1,4 млрд долларов.

Тогда Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил в силе решение арбитража, принятое в июне 2025 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Газпром Нафтогаз Украины Украина Казахстан
Новости
Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой