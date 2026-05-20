Суд в Казахстане разрешил "Нафтогазу" взыскание миллиардного долга с "Газпрома"

20:37 20.05.2026 Ср
2 мин
Россияне до последнего пытались обжаловать это решение в Швейцарии. Чем для них закончился суд в Казахстане?
aimg Мария Науменко
Суд в Казахстане разрешил "Нафтогазу" взыскание миллиардного долга с "Газпрома" Фото: буровая установка группы "Нафтогаз" в Украине (naftogaz.com)
"Нафтогаз" сделал еще один шаг в международной кампании против "Газпрома", получив разрешение на принудительное взыскание средств в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт"Нафтогаза".

Суд Международного финансового центра "Астана" признал арбитражное решение и разрешил исполнение на территории Казахстана взыскания около 1,4 млрд долларов с "Газпрома" в пользу украинской компании.

В "Нафтогазе" отметили, что это первое публичное иностранное судебное решение, которое позволяет принудительное исполнение арбитража против "Газпрома" на территории отдельного государства.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил, что решение суда в Казахстане стало еще одним практическим результатом в процессе взыскания средств с российской компании.

"Мы последовательно движемся вперед и работаем над выполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях. Спасибо команде Нафтогаза за этот результат", - отметил он.

Что предшествовало

Спор возник из-за контракта 2019 года по организации транзита российского газа через территорию Украины.

После начала полномасштабной войны и оккупации части территорий в мае 2022 года транзит через точку входа "Сохранивка" стал невозможным. Несмотря на это, украинская сторона продолжила предоставлять услуги через пункт "Суджа", однако "Газпром" отказался полностью оплачивать транспортировку газа.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" обратился в международный арбитраж в Швейцарии. В июне 2025 года арбитражный трибунал признал "Газпром" полностью ответственным за нарушение контракта и обязал российскую компанию выплатить долг, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отклонил попытку "Газпрома" обжаловать это решение. Поскольку российская компания добровольно не выполнила своих обязательств, "Нафтогаз" начал процедуры принудительного взыскания активов в разных странах.

