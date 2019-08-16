Суд по обранню запобіжного заходу Гримчаку почнеться не раніше 17:00, - адвокат

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Наразі не відомо, у якому суді відбудеться розгляд міри запобіжного заходу

Адвокат заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що судове засідання по обранню запобіжного заходу Гримчаку почнеться не раніше 17 годин. Про це вона розповіла журналістам.

Наразі не ясно, який суд - Києва або Чернігова - буде обирати міру запобіжного заходу Гримчаку. За словами Матяш, це буде відомо після вручення підозри.

"Судовий процес у справі Гримака розпочнеться не раніше пятої години", - зазначила Матяш.

Адвокат не виключила, що прокуратура проситиме заставу близько мільйона гривень.

"Якщо суд не обере запобіжний захід до 20:37 суботи, то їх (Гримчака та його помічника, - ред.) мають відпустити", - заявила вона, зазначивши, що запобіжний захід, відповідно до закону, суд має обрати за 72 години з моменту затримання.

Нагадаємо, раніше Гримчаку і його помічнику повідомили про підозру.

Як писало РБК-Україна, ймовірний злочин, скоєний заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, було виявлено в ході розслідування провадження про напад на журналістку Тетяну Чорновіл.

При цьому керівник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк підкреслив, що Гримчак не має відношення до того злочину.

"У ході розслідування побиття Чорновіл документувалася юдина, яка безпосередньо підозрюється нами в причетності до побиття. У процесі документування цієї людини з'явилася інформація, що відбувається новий злочин, до нього причетний Гримчак", - заявив Горбатюк.

Додамо також, у середу, 14 серпня, Юрія Гримчака і його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.