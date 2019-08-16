Суд по избранию меры пресечения Грымчаку начнется не раньше 17:00, - адвокат

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Пока не известно, в каком суде состоится рассмотрение меры пресечения

Адвокат заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку начнется не раньше 17 часов. Об этом она рассказала журналистам.

Пока не ясно, какой суд - Киева или Чернигова - будет выбирать меру пресечения Грымчаку. По словам Матяш, это будет известно после вручения подозрения.

"Судебный процесс по делу Гримака начнется не раньше пяти часов", - отметила Матяш.

Адвокат не исключила, что прокуратура будет просить залог около миллиона гривен.

"Если суд не изберет меру пресечения до 20:37 субботы, то их (Грымчака и его помощника, - ред.) должны отпустить", - заявила она, отметив, что меру пресечения, согласно закону, суд должен избрать в течение 72 часов с момента задержания.

Напомним, ранее Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении.

Как писало РБК-Украина, возможное преступление, совершенное замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на журналистку Татьяну Черновол.

При этом руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подчеркнул, что Грымчак не имеет отношения к тому преступлению.

"В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак", - заявил Горбатюк.

Добавим также, в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.