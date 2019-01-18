Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у розкраданні 93 млн грн "Укрзалізниці"

Фото: Солом'янськи райсуд Києва (flickr.com/nab_ukr)

Запобіжні заходи обрали трьом із семи підозрюваних

Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначається, сторона обвинувачення клопотала про обрання стосовно затриманих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави та покладенням обов’язків, передбачених КПК України, залежно від ролі кожного у вчиненні вказаного злочину та їх майнового стану.

Проте, слідчими суддями стосовно двох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, ще одній особі обрано заставу в розмірі 1,921 млн гривень.

Також при обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваним процесуальні обов’язки, передбачені ст.194 КПК України.

Повідомляється, що питання щодо апеляційного оскарження буде вирішуватись прокурорами після отримання повного тексту ухвал про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, 15 січня детективи НАБУ повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". Як встановило слідство, підозрювані впродовж грудня 2015–березня 2017 рр. організували закупівлю ПАТ "Укрзалізниця" стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників.

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ 17 січня повідомили шести особам про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.