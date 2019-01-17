НАБУ повідомило 7 особам про підозру у заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці"

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 15 січня повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.
Як зазначається, підозри повідомили:
Як встановило слідство, підозрювані впродовж грудня 2015–березня 2017 рр. організували закупівлю ПАТ "Укрзалізниця" стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників й у такий спосіб заволоділи коштами Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця "в сумі близько 93,28 млн гривень.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року.
Наразі затримано трьох осіб - двох посадовців підприємства-виробника та керівника компанії-посередника. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.
Фото: затримання підозрюваних (nabu.gov.ua)
Крім того, детективи НАБУ підготували проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, який, за даними слідства, є організатором зазначеної корупційної схеми.
Нагадаємо, раніше НАБУ скерувало до суду справу про розтрату 26,7 млн грн "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що НАБУ розслідує закупівлю Укрексімбанком локомотивів General Electric для ПАТ "Укрзалізниця"